На Украине придумали пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украинские власти изучили ситуацию и разработали пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«СНБО тщательно изучил ситуацию и разработал пять сценариев реинтеграции», – передает его слова ТАСС.

Данилов заявил, что все эти сценарии пойдут «на пользу Украине», однако раскрывать их суть не стал.

Кроме того, он предложил создать «гуманитарные коридоры на линии соприкосновения для граждан Украины», проживающих в ДНР и ЛНР, и назвал это «главным приоритетом работы по реинтеграции».

«Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения», – сказал Данилов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах по реинтеграции Донбасса, которые подразумевают принудительное переселение миллионов людей.