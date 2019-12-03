Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии

Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В данный момент Онищенко находится под стражей, он был задержан 29 ноября, передает УНИАН.

Немецкий суд, дата заседания которого пока неизвестна, рассмотрит вопрос об экстрадиции Онищенко на Украину, о чем ранее просили украинские правоохранители, а также определит меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении госимущества в «газовом деле». Против Онищенко возбуждено дело по статье «Хищение госимущества в особо крупных размерах».