Украина объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила Владимира Цемаха, которого в августе похитила из ДНР, а в сентябре включила в обменный список с Россией, в розыск как фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

Его данные появились на сайте МВД Украины в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». Датой исчезновения называется 23 сентября 2019 года. Объявление его в розыск свидетельствует о том, что он стал подозреваемым по делу, передает РИА «Новости».

Его подозревают по статьям «террористический акт, который привел к гибели людей», «создание террористической группы или организации». По законам Украину, Цемаху грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мера пресечения Цемаху не избиралась.

Летом Цемаха похитили из ДНР украинские силовики как фигуранта дела о катастрофе малазийского Boeing. В ходе операции один украинский силовик погиб, второй потерял ногу.

Позже Цемах вошел в обменный список и был отправлен в Россию, а 12 сентября стало известно, что он вернулся в Донбасс.

В прокуратуре Нидерландов 2 декабря заявили, что российские власти «добровольно позволили жителю ДНР Владимиру Цемаху покинуть территорию страны» вместо того, чтобы задержать его по запросу Амстердама.