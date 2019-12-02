Нидерланды высказали претензии России из-за Цемаха

Российские власти «добровольно позволили жителю ДНР Владимиру Цемаху покинуть территорию страны» вместо того, чтобы по запросу Амстердама задержать его по делу о крушении МН17, заявили в прокуратуре Нидерландов.

В заявлении говорится, что ранее прокуратура направила России просьбу о предварительном аресте Цемаха, который считается подозреваемым по делу, передает ТАСС.

«Но в отношении него пока не было принято решение о предъявлении обвинений», – заметили в ведомстве.

Прокуратура заявляет, что Россия «добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны», тем самым отказав Нидерландам в выполнении просьбы.

«В то же время Россия была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче», – утверждают в ведомстве.

В ноябре Цемах заявил, что европейские следователи обещали ему «домик в Голландии» за «правильные ответы».

12 сентября стало известно, что Цемах, который до этого стал участником обмена между Россией и Украиной, вернулся в Донбасс. Известно, что представители голландской прокуратуры допросили его перед освобождением.