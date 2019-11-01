Цемах рассказал об обещанном «домике в Голландии» за сведения о Boeing

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing, рассказал, что европейские следователи обещали ему «домик в Голландии» за «правильные ответы».

В фильме журналиста Кирилла Вышинского «Люди Донбасса» Цемах рассказал, что первый его допрос был проведен сотрудниками СБУ и представителями генпрокуратуры Украины, а второй – представителями австралийской полиции и полиции Нидерландов.

«Представитель австралийской или голландской стороны, видно было, что воспитывался в наших славянских семьях. Представитель Голландии Ара Атарян – фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно. Речь без акцента, великолепно знает язык. Представитель Австралии Сергей, тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком», – рассказал Цемах, передает РИА «Новости».

По словам Цемаха, представитель генпрокуратуры предупредил, что ему «только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам». «Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии – вот это меня удивило, я торговаться не стал», – рассказал Цемах.

Он также отметил, что считает свое похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность пожаловаться на него в международные суды.

По словам Цемаха, сотрудники СБУ, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, вкололи ему какой-то транквилизатор. «Два транквилизатора они мне вкололи дома и один перед Донецком, третий. Отходил, наверное, еще неделю после этого. Я непривыкший к таким препаратам», – рассказал Цемах.

В результате он практически не владел своим телом. «Ноги подгибались. Я даже, когда сажали в кресло-каталку, не смог сам ногу поставить на ступеньку. Ногу поднимали. Она отрывалась от земли сантиметров на пять, не больше», – отметил Цемах.

12 сентября стало известно, что Цемах, ставший участником обмена между Россией и Украиной, вернулся в Донбасс. Перед освобождением его допросили представители голландской прокуратуры.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году над Донбассом малайзийского Boeing. Бывшего командира ПВО ДНР назвали «важным свидетелем» по делу МН17. Сам Цемах это опроверг и отказался от сделки со следствием по делу о крушении Boeing.