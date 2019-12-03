Симоньян нашла нестыковки в следствии по делу сестер Хачатурян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян указала на нестыковки в следствии по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца.

Симоньян написала в своем Telegram-канале, что «убийство в состоянии аффекта – это убийство, спровоцированное «длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».

Вместе с тем, «по версии следствия, они (сестры Хачатурян) убили отца из-за систематических издевательств, в том числе сексуальных».

Главред RT задалась вопросом: «Почему, если следствие само же установило психотравмирующую ситуацию в связи с аморалкой, это же следствие квалифицирует преступление несчастных этих сестер Хачатурян не как убийство в состоянии аффекта, а как убийство группой лиц по предварительному сговору?».

Она отметила, что «в первом случае им светило бы до двух лет исправительных работ», а теперь сестры могут получить до 20 лет тюрьмы.

«К вопросу о домашнем насилии, между прочим», – добавила Симоньян.

Между тем, адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что «дело после ознакомления с материалами сторон передается в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, прокуратура еще раз проверяет дело перед тем, как направить в суд», и если обнаруживаются какие-либо нарушения, то дело возвращают обратно в следствие, передает радио Sputnik.

«Мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, ждем решение – либо она утвердит обвинительное заключение и передаст дело в суд, либо вернет его обратно на доследственную проверку», – сказал защитник.

Он напомнил, что дело младшей сестры было выделено в отдельное производство еще в июне, она не может быть признана виновной, так как была в состоянии невменяемости.

«Ее дело должно рассматриваться отдельно, к ней можно применить только меры медицинского характера, ей назначено амбулаторное решение. Если мы будем просить Суд присяжных, по Марии дело будет рассматриваться профессиональным судьей без присяжных, будет приниматься решение о назначении либо не назначении принудительных мер», – сказал Алексей Паршин.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела сестер Хачатурян.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности.

В июне Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна.