СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Взгляд
3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
Разделы

Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

Споры вокруг транзита газа остаются едва ли не главным содержанием российско-украинских политических коммуникацийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Переговоры между Газпромом и «Нафтогазом» относительно транзита российского газа через Украину в Европу явно зашли в тупик. Стороны предъявляют друг другу взаимоисключающие требования. Но если с политической точки зрения аргументы Киева совершенно абсурдны, то чисто коммерческая позиция Украины выглядит, к сожалению для Газпрома, весьма убедительно. Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
Обсуждение: 164 комментария
    Перейти а раздел…

    Китайский секрет «Силы Сибири»

    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»
              Расследовано дело пилота разбившегося в Шереметьево «Суперджета»Спикер Рады заметил на Украине только один народВ Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора с РоссиейРоссияне оценили шансы сборной победить в Евро-2020
              Активист Майдана пожаловался на травлю в ГерманииЗеленского обвинили в попытке переиначить Минские соглашенияСтали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»США пригрозили Франции пошлинами из-за цифрового налога
              Горбачев обиделся на американские СМИ из-за статьи о пиццеВ Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»ФБР заявило о «контрразведывательной угрозе» в любом российском мобильном ПОАмериканский астронавт пообещал носить российский орден с гордостью

              Главная тема


              Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

              «глобальный порядок»


              В США оценили значение «Силы Сибири» для России и Китая

              «те, кто за Россию»


              Захарова отреагировала на призыв Зеленского к жителям Донбасса покинуть Украину

              «черное золото»


              В ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти в США

              Видео

              Российская медицина


              Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

              новая реальность


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              огромные излишки


              Сахарные рекорды стали новой проблемой России

              советско-финская война


              Почему сорвались секретные антивоенные переговоры с Финляндией

              викторина


              Знаменитые цитаты − фейк или не фейк?

              Угроза безопасности


              Дометрий Завольский: СССР погубили советские методы

              Преследовать и карать


              Наталья Холмогорова: Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

              Радикальные реформы


              Андрей Манчук: Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

              на ваш взгляд


              Нравятся ли вам российские вина?

              СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

              3 декабря 2019, 09:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян отца, сообщили в ведомстве.

              Как говорится в сообщении на официальном сайте СК, сестры Хачатурян обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

              «По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком  по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался», – говорится в сообщении СК.

              Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.

              В ходе следствия установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

              Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

              В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

              Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

              Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

              Напомним, 14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............