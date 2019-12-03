Европейцев предупредили об опасности полетов над Египтом

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало высокими риски полетов в воздушном пространстве Египта, сообщает АТОР.

В бюллетене агентства указано, что «из-за опасной ситуации риск пролета на высоте ниже 25 тыс. футов (6 тыс. 620 метров) оценивается как высокий». Аналитики ссылаются на информацию Федерального авиационного управления США, заявившего, что гражданские самолеты, пролетающие над Синаем, подвергаются риску террористических атак с применением ракетного оружия, способного поражать цели на высоте более 6 тыс. метров передает РИА «Новости».

В связи с этим, пассажирским самолетам не рекомендовали летать над Египтом на низкой высоте. Предупреждение действует до 30 марта 2020 года.

Напомним, Египет анонсировал скорое возобновление авиасообщения с Россией. Отмена авиасообщения была вызвана крушением российского самолета A321 на Синайском полуострове в 2015 году.