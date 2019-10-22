Каир анонсировал скорое возобновление авиасообщения России с египетскими курортами

Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления авиасообщения с египетскими курортами. Этот вопрос решится в ближайшее время, процесс идет гладко, заявил официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

«Речь идет о технических мерах узкой специализации», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что стороны должны убедиться в полном соблюдении протоколов по безопасности.

«На самом деле процесс идет гладко, и скоро будет результат», – заявил он.

Бассам Рады считает, что для туристической отрасли страны окажет позитивный эффект возвращение российских туристов на египетские курорты. Он отметил, что для Египта это очень важно.

«Это даст позитивный импульс египетскому туризму», – сказал Рады.

Представитель президента Египта подчеркнул, что отношения двух стран находятся в расцвете, и это позволяет осуществлять крупные проекты, в том числе создать Российскую промышленную зону на Суэцком канале и начать строительство АЭС в Эл-Даббаа.

В июне глава египетского МИДа Самех Шукри заявил, что Россия и Египет почти завершили процедуры, необходимые для восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Напомним, отмена авиасообщения между странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.

В 2018 году было возобновлено авиасообщение между Россией и аэропортом Каира.