Первый за 2,5 года пассажирский рейс вылетел из Каира в Москву

Лайнер «Аэрофлота» с пассажирами на борту вылетел из Каира в Москву, это первый рейс из Египта в Россию за последние 2,5 года.

Самолет вылетел с небольшой задержкой в 02.05 (03.05 мск). В Шереметьево лайнер должен приземлиться в 06.50 мск, передает ТАСС.

На рейс продано около половины поступивших в продажу билетов.

В 09.35 (10.35 мск) в Москву вылетит самолет египетской авиакомпании Egypt Air.