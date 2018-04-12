Первый после перерыва рейс из России прибыл в Египет

В Египет прибыл первый за 2,5 года регулярный рейс из России, сообщил глава представительства «Аэрофлота» в Каире Александр Грехов.

Самолет из Москвы привез в Каир около 120 пассажиров, передает РИА «Новости».

Несмотря на 15-минутную задержку вылета из Шереметьево, лайнер А320 приземлился в Каире на 10 минут раньше расписания, передает ТАСС.

Гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан сообщил, что несколько десятков российских туристов направляются на курорты Красного моря.

Напомним, самолет вылетел накануне из аэропорта Шереметьево.

Отмена авиасообщения между двумя странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321.