Первый после перерыва рейс из Москвы вылетел в Египет

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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
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Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
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Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Сергей Елисеев, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
В Челябинске давно идёт оптимизация спортшкол. Но эта оптимизация – на бумаге. Сотрудников школ увольняют, закрывают спортзалы. Может, для того чтобы власти обратили внимание на вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер? Подробности...

Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
Одиночество на века – красивая метафора описания того состояния, в котором Россия окажется или, если брать обобщения Владислава Суркова, пребывает предвечно. Но есть одно обстоятельство, которое делает эту метафору избыточной. Подробности...
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Что может остановить безумный сценарий?

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии. К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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          Первый после перерыва рейс из Москвы вылетел в Египет

          11 апреля 2018, 21:24

          Текст: Антон Касс

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          Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом: первый с осени 2015 года рейс «Аэрофлота» вылетел из аэропорта Шереметьево в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

          Рейс SU400 вылетел из Москвы в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании соощили, что первым рейсом в столицу Египта отправляются около 120 пассажиров, передает РИА «Новости».

          Египетский авиаперевозчик EgyptAir полет в Москву совершит 12 апреля.

          Накануне сообщалось, что в международном аэропорту Каира оборудовали специальный выход (Gate), который будет использоваться для рейсов в Москву.

          Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.


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