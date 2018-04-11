Первый после перерыва рейс из Москвы вылетел в Египет

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом: первый с осени 2015 года рейс «Аэрофлота» вылетел из аэропорта Шереметьево в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс SU400 вылетел из Москвы в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании соощили, что первым рейсом в столицу Египта отправляются около 120 пассажиров, передает РИА «Новости».

Египетский авиаперевозчик EgyptAir полет в Москву совершит 12 апреля.

Накануне сообщалось, что в международном аэропорту Каира оборудовали специальный выход (Gate), который будет использоваться для рейсов в Москву.

Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.