В аэропорту Каира оборудовали специальный выход для российских рейсов

В Международном аэропорту Каира оборудовали специальный выход (Gate), который будет использоваться для рейсов в Москву.

Как сообщает РИА «Новости», спецвыход для московских рейсов расположен во втором терминале каирского аэропорта, откуда будут вылетать самолеты «Аэрофлота» и EgyptАir. Выход, из которого пассажиры через рукав будут попадать на борт самолета, оборудован дополнительными кабинками и столами, которые, возможно, будут использоваться для ручного досмотра.

Второй терминал Каирского международного аэропорта считается самым современным. Он был открыт в 2017 году, и, по заверениям египетских властей, оснащен самой современной техникой, в том числе, касающейся безопасности авиаперевозок.

Как сообщил сотрудник аэропорта Каира, каких-либо специальных праздничных мероприятий по встрече самолета не планируется, поскольку обычно «такие вещи заказывает сама авиакомпания». При этом, если планируется прилет туристических групп из России, встречающие компании могут организовать особенную встречу.

Первый рейс компании «Аэрофлот» в столицу Египта после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля. «Аэрофлот» будет осуществлять три рейса в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Egyptair будут летать в Москву в воскресенье, вторник и четверг.

Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.