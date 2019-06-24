Глава МИД Египта анонсировал скорое возобновление авиасообщения с Россией

Россия и Египет почти завершили процедуры, необходимые для восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, об этом заявил глава египетского МИДа Самех Шукри.

«Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет скоро возобновлено», – заявил министр, передает ТАСС.

В апреле сообщалось, что российские специалисты начали проверку безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Напомним, отмена авиасообщения между странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.