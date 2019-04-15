Российские специалисты начали проверять аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

Российские специалисты приступили к проверке безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте, сообщила представитель Росавиации.

«Российские специалисты начали проверку безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха», – сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов сообщил, что группа российских специалистов по авиационной безопасности посетит Египет во второй половине апреля.

Весной прошлого года в Египет прибыл первый за 2,5 года регулярный рейс из России. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Отмена авиасообщения между двумя странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.