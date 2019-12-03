Горбачев обиделся на американские СМИ из-за статьи о пицце

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что журналисты американских СМИ неверно трактуют события начала 1990-х, сообщая, что ему из бедности пришлось сняться в рекламе сети ресторанов Pizza Hut.

Горбачев заявил, что не понимает, для чего американские СМИ «решили сейчас поднять эту тему». По его словам, ему тогда «действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности», поэтому он решил сняться в рекламе, передает Ura.ru.

Однако «ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны».

«Американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели», – подчеркнул политик.

Ранее американское издание The Foreign Policy написало, что Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.

Журналисты пишут, что бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц.

Кроме того, фонд экс-президента СССР был в оппозиции к занимавшему тогда пост главы государства Борису Ельцину.

Напомним, рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева был снят в 1997 году. В видео посетители пиццерии спорят о результатах политики бывшего президента, высказывая противоречивые оценки его деятельности.

В итоге они сходятся во мнении, что теперь могут есть пиццу именно благодаря Горбачеву.