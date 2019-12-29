Началась процедура обмена пленными в Донбассе

В Донбассе началась процедура обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Сейчас автомобили с удерживаемыми лицами готовы выдвинуться на точку, где будет проходить обмен.

«Мы сейчас находимся на КПП Майорск. Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей», – сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА «Новости».

Обмен пленными проходит в окрестностях города Горловка, подконтрольного ДНР.

Отмечается, что к линии соприкосновения в Донбассе направилась колонна автомобилей с удерживаемыми в Донецкой и Луганской народных республиках лицами. Колонну сопровождает усиленная охрана.

У всех пленных перед этим сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщает ТАСС.

Представители республик Донбасса ранее отправились на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55». Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных».