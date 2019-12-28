Стала известна формула обмена пленными между Киевом и Донбассом

Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55», сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Морозова сообщила, что стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных», передает РИА «Новости».

Она отметила, что обмен произойдет до Нового года, «как об этом договорились лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ, Франция)».

ДНР должна передать 55 человек, Киев вернуть республике - 87. Отмечается, что это предварительные данные. В данный момент продолжает верификация лиц, подлежащих обмену.

Ранее СМИ сообщали, что при обмене пленными якобы планируется передать более 200 человек. До этого в ЛНР заявили, что Киев исключил ряд лиц из списков на обмен.

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