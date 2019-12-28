Сирийская армия нашла бывшие штаб-квартиры боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) во время прочесывания освобожденных от террористических группировок районов провинции Идлиб обнаружили десятки штаб-квартир боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

Перед наступлением сирийской армии террористы сожгли и разграбили собственные штаб-квартиры. Так, забрав документы, оружие и оборудование, они двинулись в сторону Маарет ан-Нумана, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что сейчас инженерные подразделения САА продолжают обыскивать 40 городов и деревень, освобожденных от террористов накануне. Военные осматривают здания и дороги на предмет наличия взрывных устройств и мин, которые могли быть заложены террористами перед уходом.

Также сирийская армия в данный момент стремится перегруппировать свои силы и подготовиться к новому этапу операции, направленной на контроль города Маарет ан-Нуман и открытие международной дороги между Алеппо и Дамаском через Хаму и Хомс.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила 300 квадратных километров от боевиков в Идлибе.

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