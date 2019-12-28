Завершилось строительство Некрасовской линии метро Москвы

Строительство второго участка Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Юго-восточная» до «Лефортово» завершилось, полностью линия заработает в начале 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что «строительство участка завершено, сейчас идет пусконаладка всех систем», передает РИА «Новости».

2 января будет производиться технический запуск участка, а пассажирское движение планируется открыть в конце марта.

Особенность линии в том, что она частично прокладывается с использованием нового для России метода строительства большим 10-метровым тоннелепроходческим щитом, который позволяет разместить в одном тоннеле два пути.

Напомним, строительство «розовой» ветки метро началось в 2012 году. Линия протяженностью почти 20 километров с девятью станциями пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта, затем вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

В рамках первого участка длиной восемь километров работают четыре станции – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Ранее сообщалось о завершении основных работ по строительству станции МЦД-2 «Остафьево».