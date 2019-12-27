Роспотребнадзор дал основной совет перед Новым годом

Роспотребнадзор порекомендовал пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.

В ведомстве посоветовали заранее продумать праздничную программу, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. А начинать праздничный ужин нужно с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые насытят и поддержат хорошее самочувствие на протяжении вечера. Продукты же с высоким содержанием жира и соли (колбасы, сыры, икра, соленая рыба) лучше есть поменьше.

Не стоит допускать обезвоживания, чувство жажды легко спутать с голодом. Лучше всего пить воду, соки и морсы.

«По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там посоветовали также одеваться по погоде, выбирать многослойность, так как несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды.

Напомним, ранее в декабре диетолог Мария Дубская назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.