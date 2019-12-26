Политолог: Заявления Зюганова о «народности» совхоза Грудинина говорят о цинизме лидера КПРФ

Есть очевидный факт: «Совхоз имени Ленина», принадлежащий Павлу Грудинину, не является ни «народным предприятием», ни производителем 20 процентов российской клубники. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Олег Матвейчев, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал фирму Грудинина примером успешного «народного предприятия».

«Заявления Зюганова свидетельствуют о крайнем цинизме этого политика. Такое впечатление, что он настолько презирает людей, что легко, в глаза говорит неправду, абсолютно не боясь никаких разоблачений», – подчеркнул профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

В четверг, на заседании Госсовета, посвященном аграрной политике страны, лидер КПРФ привел «Совхоз имени Ленина», принадлежащий бизнесмену и экс-кандидату в президенты от Компартии Павлу Грудинину в качестве примера успешного «народного предприятия».

«Во-первых, официально известно, что эта фирма никаким «народным предприятием» не является. Это ЗАО. Официально там у Грудинина был самый большой пакет акций, число акционеров не превышало нескольких человек», – подчеркнул Матвейчев. Статус народного предприятия же предполагает, что работники участвуют и в управлении, и в распределении прибыли, собственно это и есть акционерное общество работников.

«Во время всей предвыборной кампании Грудинин фактически лгал, говоря, что не знает, кто именно является владельцем офшорной фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе, и которая владеет 20% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина» через российскую фирму УФК. Он говорил, что, мол, есть некий акционер, но неизвестный, он имеет право скрываться где-то в Белизе, – напомнил Матвейчев. – Но во время бракоразводного процесса Грудинина, бизнесмену пришлось открыть данные о бенефициарах – и выяснилось, что белизский офшор тоже принадлежит Грудинину».

«То есть практически на 60-80% «Совхоз-ЗАО», подчеркиваю, находится в руках Грудинина. Ни о каком народном предприятии здесь речи не идет», – подчеркнул Матвейчев.

«Во-вторых, Зюганов убеждал, что фирма Грудинина «производит около 20% всей российской клубники». Это ложь, – указал эксперт. – Сельхоздеятельность в структуре доходов этого совхоза вообще занимала 15 процентов. Все остальное – это земельные спекуляции, иные возможные услуги строительства. А внутри этих 15% сельхоз деятельность клубника занимает 8 процентов».

Ни народным, ни успешным это предприятие нельзя назвать, делает вывод Матвейчев. «Можно назвать его наследием 90-х годов», – подчеркнул собеседник. По его мнению, «пятно, которое лежит на репутации Зюганова – сотрудничество с олигархом – никакими циничными словами не замазать».

Добавим, что в конце октября Арбитражный суд Московской области взыскал с Павла Грудинина как директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» более 1 млрд рублей в пользу акционеров этого предприятия. Они обвинили Грудинина в причинении «Совхозу имени Ленина» убытков на сумму 2,1 млрд рублей путем невыгодной продажи принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является сам Павел Грудинин.

В середине декабря Грудинина обвинили в попытке срыва выборов в Московской области после того, как все кандидаты в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа от КПРФ сняли свои кандидатуры.