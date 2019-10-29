Суд взыскал с Грудинина в пользу «Совхоза имени Ленина» более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области взыскал с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в пользу предприятия более 1 млрд рублей.

«Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с Павла Грудинина в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», – передает РАПСИ решение судьи Рустама Бирюкова.

Ранее областной суд и апелляционная инстанция отклонили требования акционеров к Грудинину. Однако Арбитражный суд Московского округа 9 октября отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общий размер причиненных убытков заявители оценили на сумму более 2,1 млрд рублей, 998 млн из которых составляет упущенная выгода от внесения в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков, принадлежащих «Совхозу имени Ленина». Истцами по делу выступают Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова.

В преддверии судебного заседания акционер совхоза Ольга Маркина отметила, что текущий процесс наглядно показывает явное несоответствие публичного образа Грудинина как «крепкого хозяйственника» и реальных движущих сил, скрытых за внешним фасадом его пиар-образа.

«На самом деле, оказывается, что все богатство нажито не за счет эффективного хозяйствования и разведения клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам сверх-дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу. Мне кажется, что вернув более 1 миллиарда рублей в бюджет совхоза, мы сможем гораздо эффективнее решать социальные проблемы его работников, направить средства, выведенные Павлом Грудининым через махинации, на развитие совхоза, инвестиции в основной капитал, закупку машин, оборудования, удобрения и так далее», – прокомментировала мотивы истцов Маркина.

По словам еще одного истца, Дмитрия Ерошкина, почти вся прибыль, полученная от продажи общесовхозной собственности различным коммерческим структурам, уходила в карман Грудинину, в то время как совхозу практически ничего не доставалось.

«Нам не нужны эти неправедно нажитые сотни миллионов, Бог ему судья, мы лишь хотим, чтобы суд рассудил по-честному и вернул фактически украденное обратно в совхозную собственность. Понятно, почему Грудинин так сопротивляется и затягивает процесс: ведь он перестал быть полновластным хозяином совхоза после того, как его экс-супруга получила в результате раздела 42% акций совхоза. Грудинин изворачивается, понимая, что положительное решение суда по нашему иску заставит его вернуть больше миллиарда рублей. Но вернуть придется — и это будет справедливо», – подчеркнул Ерошкин.

В обоснование своих требований заявители ссылаются на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 2 марта 2018 года, который удовлетворил иск акционеров к Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд рублей, внесенных в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент».

Как рассказал в ходе предварительного слушания дела представитель истцов Артем Игнатенко, причиненный акционерам ущерб был рассчитан исходя из стоимости земельных участков на момент заключения сделки по их продаже.

«Действия ответчика не отвечали интересам юридического лица. Ответчик, являясь директором совхоза, действовал с личной заинтересованностью, поскольку был стороной по сделке. Он должен возместить причиненные обществу убытки», – подчеркнул Игнатенко.

Арбитраж в своем решении от 2 марта 2018 года указал, что «Совхоз имени Ленина» совершил заведомо невыгодную сделку по продаже земельных участков: цена земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной в обмен доли уставного капитала ООО «ТТ Девелопмент».

«Совокупность обстоятельств подтверждает обоснованность доводов истцов о том, что невыгодность и убыточность для ЗАО «Совхоз имени Ленина» оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», – отмечается в решении суда.

Ранее адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает интересы бывшей жены Павла Грудинина Ирины, в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что если участки стоят больше 1 млрд рублей.