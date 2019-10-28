Адвокат: Грудинин продал землю совхоза им. Ленина за три процента от ее рыночной стоимости

Если участки стоят больше 1 млрд рублей, а их продали за 30 млн, то потери для хозяина этой земли очевидны. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает интересы бывшей жены Павла Грудинина Ирины. Во вторник суд рассмотрит ее иск к бывшему мужу на 2,1 млрд рублей в качестве компенсации за распродажу общего имущества по заниженным ценам.

«В 2008 году Павел Николаевич Грудинин от имени совхоза произвел отчуждение двух земельных участков, которые принадлежали совхозу, – пояснил адвокат Дмитрий Мальбин. – Причем рыночная стоимость этих двух участков превышала 1 млрд рублей, а он произвел их отчуждение по цене в сумме чуть более 30 млн (это менее 3% от ее реальной стоимости)».

Иск с требованием оспорить продажу этих участков будет рассмотрен в Арбитражном суде Московской области во вторник. Истцами выступили шесть акционеров ЗАО «Совхоза имени Ленина», которым до сих пор руководит Грудинин. Его бывшая супруга Ирина Грудинина (чьи интересы представляет Мальбин), участвует в этом деле в качестве одного из истцов. Она остается крупным акционером совхоза – Видновский городской суд Московской области в апреле по иску о разделе имущества присудил Ирине Грудининой почти 42% акций совхоза.

Адвокат пояснил: по мнению истцов, два участка земли общей стоимостью перешли в 2008 году в руки некоей только что созданной компании «ТТ Девелопмент». «То есть в пользу компании, созданной Павлом Грудининым и его доверенными лицами, – считает собеседник. – Грудинин от имени совхоза внес эти участки в уставный капитал этой новой компании. Потом участки были проданы фирме IKEA. От этого Грудинин получил прибыль».

«Ответчик ссылается на то, что это был выгодный проект, но дело в том, что эта компания («ТТ Девелопмент»), начиная с того времени и по сей день находится в процедуре ликвидации. Компания, похоже, создавалась, чтобы просто получить участки и продать их. Эта структура не функционирует и совхоз не получает от нее никаких дивидендов», – отметил адвокат.

«Мы надеемся, что исковые требования будут удовлетворены, ситуация абсолютно простая. Человек продал за 30 млн рублей то, что стоит миллиард. Проще некуда. Наши требования законны, и они подлежат удовлетворению», – резюмировал юрист.

Добавим, что две недели назад Грудинин уже проиграл один процесс в Московском областном арбитражном суде. Причем в качестве заявителя (от имени шести акционеров) там также выступила его бывшая жена. 14 октября этот суд заблокировал акции совхоза, принадлежавшие самому Грудинину, троим ему детям и работнику совхоза Александру Федорову. Суд счел, что Грудинин передал часть акций, которые находились в общей с бывшей женой собственности, в номинальное владение детей и Федорова. Судьи признали это решение способом сокрытия имущества «Совхоза».

Добавим, что это далеко не единственная претензия к своему директору со стороны работников совхоза, акционеров «совхоза». Так, пожилой акционер Ольга Маркина пожаловалась каналу Mash: с момента создания акционерного общества в 1995 году владельцы акций не получили от Грудинина ни копейки. «Почему так несправедливо? Почему он забирает все себе, своему окружению, а люди, которые работали и честно зарабатывали эти акции, по существу, не имеют ничего?» – недоумевает Маркина. По ее оценке, «все бабушки, которые на своем горбу вытаскивали этот совхоз – а совхоз был миллионером – получают мизер какой-то».

По словам Маркиной, сам Грудинин не раз заявлял: те, кто вздумает с ним судиться, ничего не получат, как бы ни старались. «Я не могу смириться с тем, что все должно осесть в одних руках», – заключила владелица акций.