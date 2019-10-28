Адвокат: Грудинин продал землю совхоза им. Ленина за три процента от ее рыночной стоимости

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28 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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              Адвокат: Грудинин продал землю совхоза им. Ленина за три процента от ее рыночной стоимости

              28 октября 2019, 19:05

              Текст: Иван Абакумов

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              Если участки стоят больше 1 млрд рублей, а их продали за 30 млн, то потери для хозяина этой земли очевидны. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает интересы бывшей жены Павла Грудинина Ирины. Во вторник суд рассмотрит ее иск к бывшему мужу на 2,1 млрд рублей в качестве компенсации за распродажу общего имущества по заниженным ценам.

              «В 2008 году Павел Николаевич Грудинин от имени совхоза произвел отчуждение двух земельных участков, которые принадлежали совхозу, – пояснил адвокат Дмитрий Мальбин. – Причем рыночная стоимость этих двух участков превышала 1 млрд рублей, а он произвел их отчуждение по цене в сумме чуть более 30 млн (это менее 3% от ее реальной стоимости)».

              Иск с требованием оспорить продажу этих участков будет рассмотрен в Арбитражном суде Московской области во вторник. Истцами выступили шесть акционеров ЗАО «Совхоза имени Ленина», которым до сих пор руководит Грудинин. Его бывшая супруга Ирина Грудинина (чьи интересы представляет Мальбин), участвует в этом деле в качестве одного из истцов. Она остается крупным акционером совхоза – Видновский городской суд Московской области в апреле по иску о разделе имущества присудил Ирине Грудининой почти 42% акций совхоза.

              Адвокат пояснил: по мнению истцов, два участка земли общей стоимостью перешли в 2008 году в руки некоей только что созданной компании «ТТ Девелопмент». «То есть в пользу компании, созданной Павлом Грудининым и его доверенными лицами, – считает собеседник. – Грудинин от имени совхоза внес эти участки в уставный капитал этой новой компании. Потом участки были проданы фирме IKEA. От этого Грудинин получил прибыль».

              «Ответчик ссылается на то, что это был выгодный проект, но дело в том, что эта компания («ТТ Девелопмент»), начиная с того времени и по сей день находится в процедуре ликвидации. Компания, похоже, создавалась, чтобы просто получить участки и продать их. Эта структура не функционирует и совхоз не получает от нее никаких дивидендов», – отметил адвокат.

              «Мы надеемся, что исковые требования будут удовлетворены, ситуация абсолютно простая. Человек продал за 30 млн рублей то, что стоит миллиард. Проще некуда. Наши требования законны, и они подлежат удовлетворению», – резюмировал юрист.

              Добавим, что две недели назад Грудинин уже проиграл один процесс в Московском областном арбитражном суде. Причем в качестве заявителя (от имени шести акционеров) там также выступила его бывшая жена. 14 октября этот суд заблокировал акции совхоза, принадлежавшие самому Грудинину, троим ему детям и работнику совхоза Александру Федорову. Суд счел, что Грудинин передал часть акций, которые находились в общей с бывшей женой собственности, в номинальное владение детей и Федорова. Судьи признали это решение способом сокрытия имущества «Совхоза».

              Добавим, что это далеко не единственная претензия к своему директору со стороны работников совхоза, акционеров «совхоза». Так, пожилой акционер Ольга Маркина пожаловалась каналу Mash: с момента создания акционерного общества в 1995 году владельцы акций не получили от Грудинина ни копейки. «Почему так несправедливо? Почему он забирает все себе, своему окружению, а люди, которые работали и честно зарабатывали эти акции, по существу, не имеют ничего?» – недоумевает Маркина. По ее оценке, «все бабушки, которые на своем горбу вытаскивали этот совхоз – а совхоз был миллионером – получают мизер какой-то».

              По словам Маркиной, сам Грудинин не раз заявлял: те, кто вздумает с ним судиться, ничего не получат, как бы ни старались. «Я не могу смириться с тем, что все должно осесть в одних руках», – заключила владелица акций.


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