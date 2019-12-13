Грудинина обвинили в попытке сорвать выборы в Подмосковье

Экс-кандидата в президенты Павла Грудинина обвинили в попытке срыва выборов в Московской области после того, как все кандидаты в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа от КПРФ сняли свои кандидатуры.

Все зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области из числа членов КПРФ во главе с директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым решили сняться с выборов в знак протеста. Их не устроило решение суда, который отстранил от выборов 17 из 30 кандидатов-коммунистов за нарушения, допущенные в ходе процедуры выдвижения, пишет «Ридус».

Политические Telegram-каналы уже назвали этот демарш попыткой сорвать выборы, которые должны состояться уже 22 декабря.

«Грудинин принял парадоксальное решение, достойное «собаки на сене»: чтобы не уходить побежденным, он потребовал от оставшихся коммунистов сняться вместе с ним и его недопущенными коллегами», – пишет автор Telegram-канала «Выборка».

О реакции высшего руководства КПРФ на инцидент в Ленинском городском округе пока неизвестно.

Напомним, в конце октября Арбитражный суд Московской области взыскал с Павла Грудинина как директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» более 1 млрд рублей в пользу акционеров этого предприятия. Они обвинили Грудинина в причинении «Совхозу имени Ленина» убытков на сумму 2,1 млрд рублей путем невыгодной продажи принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является сам Павел Грудинин.

В ответ Грудинин заявил, что акционеры хотят завладеть его предприятием, изъяв принадлежащие ему акции. «Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет», – сказал он.

Напомним, Грудинин неоднократно становился фигурантом различных скандалов, связанных с финансовыми махинациями и бракоразводным процессом. Так, в ходе судебного разбирательства с экс-супругой стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.