Американская подлодка с «Томагавками», следившая за российскими военными, зашла в Гибралтар

Американская АПЛ USS Florida (SSGN 728), патрулирующая Средиземное море, зашла в Гибралтар, пишут СМИ.

Местные СМИ опубликовали фотографии зашедшей в Гибралтар подлодки, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ранее АПЛ следила за действиями российских военных на Восточном Средиземноморье.

USS Florida имеет на борту 154 крылатые ракетаы Tomahawk («Томагавк») с дальностью 1,6 тыс. км. Эта АПЛ является одной из четырех американских субмарин класса «Огайо», которые переоборудовали из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

В 2019 году на борту USS Florida произошел секс-скандал, связанный с женщинами-подводниками.