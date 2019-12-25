Пилот разбившегося под Хабаровском Су-57 не впервые попал в аварию

Разбившимся во вторник в Хабаровском крае истребителем Су-57 управлял летчик-испытатель Алексей Горшков, для которого это авиационное происшествие не стало первым.

В феврале 2012 года Горшков был в составе экипажа истребителя Су-30, проходившего испытания перед передачей ВВС Вьетнама. 28 февраля при выполнении разгона у самолета открылась и отвалилась фара подсветки при дозаправке. Попав в воздухозаборник, деталь вызвала пожар правого двигателя.

Тогда пилоты также успешно катапультировались. Истребитель упал в 130 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, пишет «Коммерсант».

Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае во вторник во время заводских испытаний после того, как самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Попытки пилота вывести из нее самолет результатов не дали. Летчик успел катапультироваться и остался жив.

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему у самолета могли возникнуть проблемы перед поставкой в войска.