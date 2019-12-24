В Турции сообщили о готовности разрешить использовать армию в Ливии

Турецкий парламент может разрешить использовать армию Турции в Ливии, заявил представитель президента страны Тайипа Эрдогана.

«В соответствии с событиями в мире может возникнуть необходимость в получении разрешения (на использовании ВС Турции в Ливии). Это полномочия парламента. Но по обстоятельствам такое решение может быть принято, это может быть и обучение военных, и гуманитарные миссии. Необходимые шаги мы будем оценивать и принимать», – пояснил Калын, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Россия спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.