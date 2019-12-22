Эрдоган пообещал при необходимости увеличить поддержку ливийского ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.

«Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе», – передает слова Эрдогана ТАСС.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, по которому Анкара может отправить в Ливию турецкие войска.

До этого в Триполи уже были направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС.

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