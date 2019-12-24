Трампу пригрозили импичментом по новым обвинениям

Члены Демократической партии США допускают возможность рассмотрения импичмента президента страны Дональда Трампа по новым обвинениям, сообщают СМИ.

Адвокат демократов в судебном комитете Палаты представителей США Дуглас Леттер заявил об этом, когда пытался добиться показаний бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Fox News признает, что появление новых статей импичмента маловероятно, но Леттер утверждает, что показания Макгана «могут быть релевантны» для «вопроса о том, рекомендовать ли дополнительные статьи импичмента».

Как сообщается, Макган заявлял, что Трамп якобы добивался увольнения Роберта Мюллера с поста спецпрокурора по «российскому делу». При этом уже «принятые статьи импичмента не основывались на расследовании Мюллера».

Какими могут быть новые статьи импичмента, не уточняется.

Напомним, Палата представителей большинством голосов поддержалаимпичмент Трампа по двум обвинениям. Однако провести это решение через Сенат у противников Трампа нет шансов.

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