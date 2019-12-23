Путин заявил о планах России реализовывать проекты, подобные Крымскому мосту

Президент Владимир Путин, запустивший в понедельник железнодорожное движение по Крымскому мосту, заявил, что Россия будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные этому.

«Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», – отметил Путин на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту

Глава государства заявил, что в 2020 году по Крымскому мосту проедут около 14 млн человек, также по нему будет провезено 13 млн тонн грузов, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.