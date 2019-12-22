В Новороссийске 70% жителей остались без воды

Отключения от водоснабжения 70% жителей Новороссийска произошло из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани, сообщили в муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» Новороссийска. Также без воды остались жители Крымска.

В администрации Крымского района на Кубани уточнили, что в зоне отключения оказались около 30 тыс. жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы.

«Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения», – сказали в МУП «Водоканал» Новороссийска.

Организован подвоз воды населению на автоцистернах. Дополнительно привлечена техника из Анапы.

По сообщениям официальных сайтов органов местной исполнительной власти, без водоснабжения также оказались жилые дома и социальные объекты Крымска, передает «Интерфакс».

Также, по данным «Кубаньводкомплекс», Троицкий водопровод кроме Крымского района обслуживает город-курорт Геленджик. В администрации Геленджика ТАСС сообщили, что вода пока поступает, отключения не произошло.

В целом, как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в зону отключения попали четыре населенных пункта с населением более 160 тыс. человек, более 6,4 тыс. жилых домов и 48 социально-значимых объектов.

На устранение аварии понадобится более суток. В связи с этим в понедельник будут закрыты все детские сады в городе, а школы будут работать по сокращенной программе.