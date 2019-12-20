За 2019 год «Единая Россия» проверила более 23 тыс. объектов в стране

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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...

Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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              За 2019 год «Единая Россия» проверила более 23 тыс. объектов в стране

              20 декабря 2019, 21:11

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              «Единая Россия» в ходе проведения проекта «Народный контроль» за 2019 год провела проверку более 23 тыс. объектов по стране.

              Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» в рамках проведения 11 мониторингов проверил более 23 тыс. объектов в 2019 году, говорится в сообщении на сайте партии.

              Было установлено более 10 тыс. нарушений. Более 750 тыс. граждан приняли участие в опросах. Об этом заявила координатор партийного проекта, депутат Государственной думы Анна Кувычко на заседании общественного совета.

              «Всего в течение 2019 года партпроект «Народный контроль» выявил более 10 тыс. нарушений по итогам 11 мониторингов. Хочется подчеркнуть, что мы проверили 23 тыс. объектов – торговые точки, детские лагеря отдыха и игровые площадки. Было опрошено более 750 тыс. граждан в ходе различных анкетирований. Более полумиллиона человек мы опросили в рамках кампании в поддержку законопроекта о «наливайках» – 380 тыс. граждан прошли прямой опрос и почти 145 тыс. человек проголосовали на электронных партийных ресурсах», – рассказала Кувычко.

              Она добавила, что в партию также поступали жалобы на работу «наливаек» в жилых домах. Региональными координаторами было проверено четыре тысячи адресов. «Хочется отметить, что мы отрабатывали каждый из адресов. Такую информацию нам предоставили 68 субъектов России. В отношении каждого проводилась детальная проверка», – рассказала депутат, подчеркнув, что региональные координаторы также подготовили предложения по внесению изменений в законопроект о «наливайках» к рассмотрению документа во втором чтении.

              Проводилась работа и по выявлению нарушений требований к пищевой безопасности продукции. Так, месяц назад во Владимире партийцы проверили образцы роллов. «Согласно протоколам исследования, более чем в 80% образцах были выделены бактерии группы кишечных палочек. Кроме этого, результаты 50 исследований из 138 не соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции. Мы планируем в 2020 году такую работу продолжить», – заявила парламентарий.

              Председатель общественного совета партпроекта «Народный контроль», руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов добавил, что также проходил мониторинг безопасности детских площадок. «В рамках проверки детских площадок было выявлено около 1,5 тыс. нарушений, более 300 из них были устранены с участием партпроекта, по остальным проводится дополнительная работа. Мониторинг показал, что у половины детских площадок есть какие-то проблемы, они нуждаются в ремонте. Поэтому муниципалитетам предложено предусмотреть выделение денежных средств на их благоустройство», – сказал он.

              Кроме того, активисты партийного проекта проверили в региональных торговых сетях весовое оборудование. Как подчеркнул Протасов, в целом результаты положительные. «В рамках мониторинга весового оборудования было проверено более двух тыс. весов более чем в 1,5 тыс. торговых точках. Часть нарушений была устранена в ходе проведения мониторинга. В целом 80% оборудования является поверенным. Это достаточно хорошая цифра», – заметил он. Протасов добавил, что информация о выявленных нарушениях передается в Росстандарт для дальнейшей проработки.

               Отдельное внимание Кувычко уделила развитию взаимодействия партийного проекта с некоммерческими организациями в следующем году. «Мы хотели бы, чтобы наш проект «Народный контроль» напрямую проявлялся, в том числе и в работе НКО. Мы готовы взять пилотные регионы, которые создавая НКО, смогут отрабатывать повестку партийного проекта, поскольку мы с вами знаем, что не придумываем направления своей деятельности, а отталкиваемся от общественного запроса», – сказала она, добавив, что это может стать дополнительным стимулом развития проектной деятельности.

              «Главная задача партпроекта – это возможность и необходимость охватить все сферы жизни наших граждан. В этом году удалось провести актуальные мониторинги. Все они действительно отвечают на запросы граждан. Важно, что мы стараемся оперативно реагировать на все «горячие» точки», – заключил Протасов.

              Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.


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