Политолог: Путин словно разговаривал со всем Рунетом

Во время пресс-конференции возникло ощущение, что вопросы Путину формулируются как раз так, как они звучат в социальных сетях. Казалось, что Путин разговаривал не с журналистами, а со всем Рунетом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги четырехчасовой встречи президента с прессой.

«Вопросы были заданы самые разноплановые, но большинство – по внутренней политике. Международной политики касались мало, – считает гендиректор консалтинговой группы Bakster-group Дмитрий Гусев. – Мне показалось, что вопросы, то, как они были сформулированы, – это как раз все то, что люди больше всего обсуждают в социальных сетях. Возникло такое ощущение, что Путин разговаривал не с журналистами, а со всем российским интернетом».

Что касается поправки в Конституцию по поводу «двух сроков подряд», то такая дискуссия в обществе действительно ведется, подтвердил эксперт. «Есть люди, которые призывают эту часть Конституции поменять. Таких людей меньшинство, потому что большинство людей об этом вообще не думает. Но Путин отреагировал, – вот у него есть такая позиция», – пояснил Гусев.

Кстати, президент продемонстрировал, что он в отличной форме – четыре с половиной часа отвечал на самые разные, в том числе на неудобные и резкие вопросы, подытожил эксперт.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что во время конференции было много ярких эпизодов. «Мне запомнился момент, когда президент абсолютно четко и однозначно сказал, что он – за свободный интернет. О том, что в России будет закрыт интернет, речи нет и быть не может. Наконец расставлены все точки над i, потому что в блогосфере крутятся бесконечные разговоры о том, что власть собирается ограничить свободу слова. Президент вслух и на многомиллионную аудиторию сказал, что это не так», – подчеркнула Федорова.

«Естественно, прозвучали острые вопросы, связанные с экологией и мусорной реформой. Я заметила в последнее время, как активно президент выступает на экологические темы, на темы изменения климата. Кстати, с этого конференция и началась. Про это был первый вопрос. Очевидно, что эта тема Путина очень волнует», – отметила политолог.

В целом, конференция получилась немного исторической: обсуждался и распад Советского Союза, и истоки нынешних межнациональных проблем, и Вторая мировая война, отметила Федорова.

Напомним, пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг. Общение с журналистами продолжалось 4 часа 18 минут, президент ответил более чем на 70 вопросов.