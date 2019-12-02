Путин подписал закон о «гонорарах успеха» для адвокатов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание механизма, по которому адвокаты смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела.

Согласно нововведению, внесенному в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», с 1 марта 2020 года в соглашении об оказании юридической помощи может быть оговорен так называемый «гонорар успеха» – условие, по которому «размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи». Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Однако в законе отмечено, что подобные гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой.