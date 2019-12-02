В Совфеде дали старт конкурсу «Моя страна – моя Россия»

Новый сезон конкурса молодежных социальных проектов «Моя страна – моя Россия» стартовал на площадке Совета Федерации 2 декабря.

Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что «этот конкурс объединяет все регионы нашей страны, все участвуют, и в этом, наверное, его главный смысл – такие проекты формируют у молодежи чувство сопричастности своей Родине, гражданскую идентичность», передает «Российская газета».

Он отметил, что «здесь собираются люди, которые хотят быть успешными сами и сделать полезное дело для страны, для города, для региона, для села».

Это уже 17-й сезон конкурса. В нем принимает участие молодежь от 14 до 35 лет с социальными проектами в интересах своей малой родины и всей России.

За годы существования конкурс привлек около 90 тыс. человек, в 2019 году – более 34 тысяч, в пять раз больше, чем годом ранее.

«Самое главное – не в цифрах, а в том, что делают участники», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что «2019 год стал новым этапом в развитии конкурса – он присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей».

Авторы лучших идей получат традиционные денежные премии и ценные призы, а также постконкурсную поддержку. Организаторы помогут в продвижении проектов и регистрации авторских прав.

Лучшим участникам будут предложены «стажировки и содействие в трудоустройстве в партнерские бизнес-структуры, образовательные организации, федеральные и региональные органы государственной власти, выпускников общеобразовательных организаций ждут дополнительные предложения от вузов», добавил Комиссаров.

В рамках конкурса продолжит развиваться программа «Наставничество» на базе разных проектов платформы.

«В новом сезоне лучшие участники конкурса «Моя страна – моя Россия» обязательно получат в наставники победителей «Лидеров России», – заявил Комиссаров.

Пересечение с флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» неслучайно: с прошлого года наличие социального проекта стало обязательным условием участия в конкурсе «Лидеры России».

По мнению министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, конкурс «Моя страна – моя Россия» зарекомендовал себя как эффективный социальный лифт для талантливой молодежи, при этом не только российской. В 2020 году, рассказал министр, появится специальная номинация для иностранных участников и соотечественников, связанная с движением городов-побратимов.

«Я также не могу не остановиться на еще одном проекте, который также является частью нашего 17-го сезона, – это номинация для молодых журналистов. Очень важно то слово, которым молодые люди готовы рассказывать о своей стране», – добавил он.

Председатель комитета Совфеда по образованию, глава экспертного совета конкурса Лилия Гумерова отметила, что конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Очень важно, что талантливые молодые люди и дальше остаются в орбите конкурса «Моя страна – моя Россия», пополняя сообщество настоящих патриотов и профессионалов, работающих на благо нашей многонациональной России», – считает сенатор.

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» продлится до 24 февраля 2020 года. К 1 апреля завершится заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа.

Затем конкурсанты моложе 18 лет соберутся в ноябре на финал в «Артеке». Старшие участники пройдут очный этап раньше и получат награды в начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума.