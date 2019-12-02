Экс-президенту Судана аль-Баширу предрекли смертный приговор

Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу, который сейчас находится в заключении, грозит смертная казнь за участие в военном перевороте 1989 года и свержении действовавшего на тот момент правительства, сообщили СМИ.

Генпрокурор страны Тадж Аль-Хибер сформировал комитет по расследованию военного переворота 30 июня 1989 года, в результате которого аль-Башир пришел к власти. Результаты расследования станут основанием для судебного преследования военных и гражданских лиц по обвинению в подрыве конституционного строя Судана, сообщает ТАСС со ссылкой на Independent Online.

«Если бывший президент будет признан виновным, то ему грозит либо смертный приговор, либо пожизненное заключение», – говорится в сообщении издание. Срока давности обвинение не имеет.

Аль-Башир правил Суданом 30 лет и был отстранен от власти в ходе переворота в апреле. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.

Бывший президент обвиняется в коррупции, отмывании денег, незаконных финансовых махинациях и сделках с иностранными фондами, финансировании терроризма и подстрекательстве к убийству демонстрантов.