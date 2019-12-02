Савченко рассказала, кто звал ее замуж

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о мужчинах, предлагавших ей руку и сердце.

«Это политики, это бизнесмены, это бандиты, и военные, и простые трудолюбивые ребята», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1» слова Савченко.

При этом она отметила, что единственным препятствием, которое «сдерживает мужчин» остается возбужденное в отношении нее уголовное дело за подготовку теракта.

Напомним, в пятницу Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом, которое она надела на празднование дня рождения журналиста Дмитрия Гордона. Ранее ее высмеяли за романтическую фотосессию в длинном платье.

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