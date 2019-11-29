Экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом, которое она надела на празднование дня рождения журналиста Дмитрия Гордона.

Фото опубликовал в Facebook украинский правозащитник Сергей Наумович.

На снимке Савченко запечатлена во время беседы с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. На ней надето черное платье до колен с высоким разрезом.

Пользователей соцсети удивил внешний вид Савченко.

«Надя в платье?! Так она девочка что-ли?», – написала Ольга Урзановская .

«Братюни с девяностых и Надюха в неприличном виде», – пошутил Oleg Komarov.

«Веселый БДСМ... И сбоку бантик», – пошутил Alex Li.

Ранее Надежду Савченко высмеяли за романтическую фотосессию в длинном платье.