Нацбанк Таджикистана опроверг остановку денежных переводов из России

Денежные переводы из России в Таджикистан с 3 декабря не прекратятся, платежные системы «Юнистрим», Western Union и «Контакт» подключились к национальному процессинговому центру Нацбанка страны, заявила руководитель пресс-службы регулятора Мавджуда Хасанова.

«С понедельника мы уже работаем с платежной системой «Юнистрим», подключившейся к Национальному процессинговому центру, со вторника начнут работать системы Western Union и «Контакт», – уточнила Хасанова, передает РИА «Новости».

О создании Национального процессингового центра при Нацбанке Таджикистана все руководители платежных систем, работающих в России, знали еще в апреле 2019 года, добавила Хасанова.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из России в Таджикистан общим объемом 2,5 млрд долларов в год, не завершил подключение.