Выдуманная страна Ваканда стала «торговым партнером США»

Страна Ваканда, придуманная авторами комиксов Marvel, появилась в списке на сайте минсельхоза США среди стран, заключивших соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами, сообщают американские СМИ.

Вымышленное государство нашел исследователь Фрэнсис Цэнг, который искал данные на сайте министерства, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC News.

«Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю», – пояснил Цэнг.

В минсельхозе пояснили, что включили Ваканду в список, чтобы протестировать работу сервиса на сайте.

«Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена», – сказал представитель минсельхоза США Майк Илленберг.

Напомним, фильм «Черная пантера», основанный на комиксах Marvel о Ваканде, получил главную премию Гильдии киноактеров США – «Лучший актерский состав в художественном фильме».