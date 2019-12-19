Китай назвал союз с Россией несокрушимым

Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала», заявил глава МИД КНР Ван И.

«Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт МИД КНР слова Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду.

Китайский дипломат добавил, что ООН является самой важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты международной справедливости.

«Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности», – подчеркнул Ван И.

По сообщению МИД Китая, Лавров со своей стороны высоко оценил прогресс в российско-китайских отношениях, выразил готовность и дальше поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять стратегическое взаимодействие в ООН и в других многосторонних форматах. По словам российского министра, «ни одна сила не в состоянии подорвать стратегическое доверия между Россией и Китаем».

Напомним, в среду командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун сравнил учения России и Китая с учениями США и союзников Вашингтона и заявил, что не верит, что эти страны – «стратегические партнеры».

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