Жители Львовщины расстроили Вятровича решением вернуть селу имя коммуниста

Депутат Верховной рады, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что комитет парламента по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села во Львовской области по возвращению ему названия в честь коммуниста Андреева.

«Только что комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села Мармузовичи на Львовщине по возврату ему названия Андреевка (село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева)», – написал Вятрович в Facebook.

Он заявил, что подобные действия угрожают декоммунизации. «Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекомунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск – в честь апостола Петра», – добавил Вятрович.

Напомним, Вятрович стал депутатом Верховной рады в ноябре этого года. Он заявлял, что идет в парламент, чтобы «останавливать русский мир».