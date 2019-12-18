В столкновениях у Рады пострадали более 30 человек

Во время столкновений у здания Верховной рады во вторник пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан, в том числе один журналист, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой сообщил, что 17 декабря во время массовых акций «пострадали 23 правоохранителя – 17 полицейских и шесть гвардейцев». При этом 12 полицейских и пятеро гвардейцев госпитализировали, один офицер-гвардеец «находится в тяжелом состоянии», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

Отмечается, что в Киеве «продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан».

«Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание», – добавил Яровой, отметив, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.

Напомним, во вторник участники митинга против продажи земли у здания Рады подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

Митингующие использовали деревянные предметы, камни и бутылки, правоохранители применили слезоточивый газ.

Сообщалось, что пострадали 17 правоохранителей. 26 правонарушителей были задержаны, но практически сразу отпущены.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал данные акции.

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