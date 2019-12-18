Венгрия потеряла из-за санкций против России миллиарды долларов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, сколько миллиардов долларов потеряла его страна из-за европейских санкций против России.

Сийярто сообщил, что с момента введения санкций «было потеряно 8,5 млрд долларов». Он подчеркнул, что Россия для Венгрии была «вторым по величине торговым партнером», так что страна «потеряла очень много экспортных возможностей», передает ТАСС со ссылкой на RTVI.

При этом министр заверил, что Будапешт всегда соблюдал единство позиции ЕС по антироссийским санкциям и не собирается его нарушать, хотя санкции «очень усложняют работу» и политически, и экономически.

Напомним, Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России.