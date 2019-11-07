Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России

Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.

«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, – это мы, страны Центральной Европы», – заявил Сийярто, передает ТАСС.

Он назвал естественными тесные отношения с России и Венгрии, учитывая географическую близость двух стран. Министр подчеркнул, что Будапешт заинтересован в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.

«Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу», – добавил Сийярто.

В сентябре председатель национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызывают необоснованную критику в Евросоюзе.

Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что необходимо поддерживать прагматичный, основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Россией.