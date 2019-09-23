В Венгрии заявили о необоснованной критике отношений Путина и Орбана

Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызывают необоснованную критику в Евросоюзе, заявил председатель национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

По его словам, у лидеров России и Венгрии «сложились хорошие доверительные личностные отношения», передает РИА «Новости».

«Мы очень в октябре ждем господина президента России с визитом в Будапешт», – сказал Кевер на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом он подчеркнул, что европейские лидеры критикуют Будапешт за частые встречи президента Венгрии с Путиным, хотя «сами гораздо чаще встречаются с ним».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что необходимо поддерживать прагматичный, основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Россией.

По его словам, между Россией и Венгрией есть «очень четкий график встреч на высшем уровне», каждый год проводится «одна встреча на высшем уровне».