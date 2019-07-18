Глава МИД Венгрии выступил за прагматичный диалог с Россией

Венгрия должна поддерживать прагматичный, основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешних экономических связей Петер Сийярто в преддверии визита президента России Владимира Путина в республику.

По словам Сийярто, между Россией и Венгрией есть «очень четкий график встреч на высшем уровне», каждый год проводится «одна встреча на высшем уровне», передает ТАСС.

«В прошлом году наш премьер-министр [Виктор Орбан] был в Москве, теперь российский президент [Владимир Путин] посетит Венгрию», – пояснил венгерский министр.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее Москва и Будапешт заключили с Россией «все необходимые соглашения» относительно поставок газа.

По его словам, стороны уже договорились, что половина газа на следующий (2020-ый) год будет доставлена в Венгрию уже в этом году. «Поставки уже идут, мы храним газ, необходимый для следующего года», – сообщил Сийярто. «Таким образом, у нас уже есть все необходимые соглашения как касательно атомной [энергетики], так и газа», – подытожил он.

Сийярто напомнил, что весь импортируемый газ Венгрия закупает у России. «Это реальность, это то, что диктует инфраструктура. Мы можем покупать газ только у России», – пояснил министр в ходе состоявшейся в Атлантическом совете в Вашингтоне конференции, посвященной отношениям между США и странами Центральной Европы.

«Кто бы ни говорил о необходимости избавиться от российского влияния, никто не появлялся в Будапеште со словами: «У меня есть такая-то сумма денег, чтобы инвестировать в вашу инфраструктуру, чтобы вы могли осуществить диверсификацию», – отметил глава МИД Венгрии, подчеркнув, что разговоры об «избавлении от российского газа» – пустые.

«Мы центральноевропейская страна, так что мы должны воспринимать Россию как данность. (...) Мы должны быть вовлечены в диалог, прагматичный диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении», – сказал венгерский министр.

Он также отметил, что за последние два года Франция увеличила объем торговли с Россией на 45%, Германия – на 29%, а Венгрия с момента введения санкций против Москвы потеряла «экспортные возможности на сумму около 8 млрд евро».

Напомним, в минувший вторник германский министр по делам Европы призвал ЕС «наводить мосты» с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл политику ЕС по отношению к России примитивной и жаловался на пагубность санкций для сотрудничества России и Венгрии.