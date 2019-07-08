Немецкий министр призвал ЕС «наводить мосты» с Россией

Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот заявил, что Евросоюз должен «наводить мосты» с Россией.

«Я всегда говорю, что тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией, особенно что касается гражданского общества. Но всегда согласованно с нашими европейскими партнерами», – передает его слова RT.

Он поддержал политику экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта в отношении Москвы, однако заметил, что ситуация с тех пор изменилась.

«Этого уже недостаточно... В Восточной Европе есть суверенные государства, и я не могу через голову прибалтов или поляков заключать с Россией какие-то двусторонние договоры», – подчеркнул он.

На прошлой неделе сообщалось, что большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России.

В немецкой Социал-демократической партии также призвали мировое сообщество отказаться от антироссийских санкций.