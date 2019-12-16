В России зафиксировали рост промышленного производства

Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщил Росстат.

Позитивную динамику демонстрируют все основные сферы промышленного производства, при этом наибольшие темпы роста – у сырьевых (3,2%) и обрабатывающих отраслей (2,1%), говорится в публикации Росстата, передает «Регнум». В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9%.

По сравнению с ноябрем 2018 года отмечено увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Добыча природного газа и газового конденсата увеличилась 7,3%, в том числе производство сжиженного и регазифицированного природного газа – на 21,3%. На 3% выросла добыча угля, на 4,5% – металлических руд. Производство кокса и нефтепродуктов за год выросло на 4,1%, химических веществ – осталось на уровне ноября 2018 года. Существенный – на 23,0% – рост по сравнению с ноябрем 2018 года показало производство лекарственных средств и материалов, в том числе антибиотиков – на 60,6%, лекарственных препаратов – на 47,6%.

По сравнению с ноябрем 2018 года отмечен рост производства магистральных электровозов (на 22,2%), тепловозов (70%), пассажирских вагонов (15,8%) и грузовых вагонов различного типа (7,9%).

Как отмечают в Росстате, запуск новых производственных мощностей привел к тому, что производство пищевой продукции в целом выросло на 4,3% по сравнению с ноябрем 2018 года. Производство бумаги и бумажных изделий – на 4,8%